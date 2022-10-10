Федор Добронравов о возвращении сериала «Сваты»: «Молимся об этом»

Федор Добронравов не смог ответить на вопрос о том, вернется ли телесериал «Сваты» на экраны. Как заявил актер, он, как и остальные, молится об этом.

Добронравов выступил во время благотворительного творческого вечера выпускников Воронежского театрального института. После данного мероприятия артист пообщался с репортерами. В ходе беседы журналисты у него спросили, можно ли ожидать возвращения «Сватов», где он принял участие. Ответ Федора Викторовича отказался лаконичным. По его словам, он и его коллеги не знают, однако об этом молятся.

Актер вспомнил слова учителя Владимира Сисикина, который говорил, что цель каждого артиста - такая игра на сцене, чтобы после нее зрители ушли из зала добрее и мудрее. Именно такому принципу следует Добронравов. Звезда кино не разбирается в Интернете, политике, поэтому туда не лезет.