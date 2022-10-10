Эвелина Бледанс эмоционально ответила на вопросы, страшно ли ей находиться в Крыму

Эвелина Бледанс, сама того не желая, оказалась в эпицентре внимания. Актрисе, которая сейчас в Артеке, пишут разные сообщения. Артистка ответила всем и сразу на вопросы о том, страшно ли ей сейчас находиться в Крыму.

В минувшую субботу, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту взорвался грузовик. С тех пор в личку Эвелины в соцсетях не утихают вопросы ни на минуту. Ей пишут все. Некоторые переживают за звезду, а некоторые даже проклинают.

Бывшая участница «Маски-шоу» ответила: