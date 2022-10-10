Эвелина Бледанс эмоционально ответила на вопросы, страшно ли ей находиться в Крыму

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Эвелина Бледанс эмоционально ответила на вопросы, страшно ли ей находиться в Крыму
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Фото из открытых источников

Эвелина Бледанс, сама того не желая, оказалась в эпицентре внимания. Актрисе, которая сейчас в Артеке, пишут разные сообщения. Артистка ответила всем и сразу на вопросы о том, страшно ли ей сейчас находиться в Крыму.

В минувшую субботу, 8 октября 2022 года,  на Крымском мосту взорвался грузовик. С тех пор в личку Эвелины в соцсетях не утихают вопросы ни на минуту. Ей пишут все. Некоторые переживают за звезду, а некоторые даже проклинают.

 

Бывшая участница «Маски-шоу» ответила:

«Боюсь ли я сейчас находиться в Крыму? Страшны ли мне угрозы в директ? Нет! Это есть мой Крым, моя Родина! Это мое место рождения, место силы! И Ангел Хранитель не позволит обидеть меня и моих детей! Прекратите меня проклинать. Делайте что-либо доброе!».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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