Юлия Салибекова опасается угроз со стороны бывшего мужа Тиграна

Юлия Салибекова рассталась со своим супругом Тиграном Салибековым в конце мая. Их общие сыновья Ролан, Эльдар, Баграт остались жить с матерью. Экс-пара находится в очень напряженных отношениях. Долгие месяцы бывшие супруги делили нажитое в браке имущество в суде.

Вчера Юлия призналась, что ей поступают угрозы со стороны бывшего мужа. В Телеграме Салибекова написала, что в соцсети появилось сообщение от некой девушки, муж которой является полицейским и другом Тиграна. По словам неизвестной, Салибеков интересовался у своего приятеля, какое наказания ему светит, если он подожжет чужой автомобиль. Девушка предупредила 34-летнюю звезду телестройки и призвала следить за своим авто.

Мать троих детей не выдержала и эмоционально обратилась к Тиграну. Она пригрозила, чтобы он не вздумал сделать ей что-то плохое.

Добавим, еще недавно Юлия говорила, что устала из-за разборок с бывшим. Ей надоели выяснения отношений, оскорбления. Салибекова заявила, что хочет тратить энергию на этот конфликт.