Юмористка Елена Борщева показала мужа-бодибилдера на соревнованиях в Москве

Экс-участница команды КВН «Сборная Пятигорск» поделилась в своем микроблоге трогательными кадрами. Женщина с детьми приехала в зрительный зал «Планета КВН».

На сцене проходил чемпионат Москвы по бодибилдингу. Среди красавцев был и супруг Елены Валерий Юшкевич. Он сумел завоевать звание чемпиона столицы. Гордая за папу дочь семейства не смогла сдержать восторга:

«Это ведь мой отец!» — закричала девушка на весь зал.

Позже Борщева поделилась своей радостью за мужа с поклонниками:

«Валера — абсолютный чемпион Москвы, категория «Атлетик»! Годимся, любим»,

— подписала Елена под видеороликом, размещенным в блоге.

Отметим, Валерий и Елена познакомились в 2004 году. Мужчина работал тренером по фитнесу в Новом Уренгое. 41-летняя Борщева вышла за него замуж в 2005 году.