Как зрители раскрыли имена участников «Аватар» шоу с помощью секретного оружия

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Как зрители раскрыли имена участников «Аватар» шоу с помощью секретного оружия
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Фото из открытых источников

После выхода в эфир шестого выпуска популярного "Аватар"-шоу телезрители сравнили голоса участников с голосами звезд и сделали неожиданные для всех открытия.

В Незнайке долгое время публике виделся Дима Колдун, однако поскольку он участвует на другом канале в одной из передач, вряд ли это он. Самая популярная версия, что под образом Незнайки скрывается певец Ярослав Сумишевский. Эту версию поддерживают фанаты шоу.

Джинн из "Аватара" точно не Денис Клявер, хотя может оказаться Филиппом Киркоровым или Богданом Титомиром, по поведению точно очень похож, считают россияне.

После выступления Лешого в новом выпуске основная версия осталась прежней. Считается, что под этой маской таится Эльчин Азизов.  Предположение, что Лешим управляет Стас Костюшкин, неправильное.

Члены жюри и зрители считают, что персонажа Мальвина может озвучивать Регина Тодоренко или Юлиана Караулова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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