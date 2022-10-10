Критик Ступников уверен, что Земфире не грозит признание иноагентом после выхода нового альбома

Музыкальный критик Денис Ступников похвалил новый мини-альбом Земфиры, который вышел 8 октября. Он считает, что певице не грозит признание иноагентом. В альбом «Земфира от Луки» вошли четыре композиции, в которых поется о горящих городах, красной кнопке, разлуке, «поездах из Киева в Польшу».

«Да, слушал. Первое впечатление очень благоприятное. Она уехала, и от нее ждали манифестов, которые разделили бы аудиторию на "за" и "против", но не произошло этого. Это горькая констатация событий, переживаний обычного человека. Об этом говорить может каждый, всем нам тяжело и страшно. Когда видим, что человек, певец, испытывает подобное, априори сопереживаешь»,

- заявил Ступников.

По словам журналиста, в новых песнях Земфиры нет ничего, за что ее могли бы признать иноагентом в РФ.

«За композиции, за что объявлять ее иноагентом? За чувства обычного человека. Если зайти в любой подъезд и спросить: "что вы сейчас испытываете?", человек скажет то же самое, не вдаваясь в какие-либо подробности. Переживания, чувства. За что здесь причислять? Если не будет себя противопоставлять России и ее народу, примут Земфиру с распростертыми объятиями, и с песнями подобными тем более», -добавил критик.