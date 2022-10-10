Ксения Собчак в соцсетях опубликовала архивное видео, на котором матерь ее отчитывает

Ксения Собчак в своем Телеграме опубликовала редкое видео из семейного архива. На ролике запечатлен момент, когда мама Ксюши Людмила Нарусова, отчитывает знаменитую дочь за то, что та поздно проснулась.

Подписчики Собчак увидели, как дочь и мама завтракают на кухне и мило беседуют. Теледива жалуется матери, что приходится рано вставать, а она ненавидит такие ранние подъемы. На это Людмила Нарусова отвечает, что телеведущая — богема, которой можно работать лишь ночью.

Мать также обращает внимание дочери на себя, отмечая, что встает она в 8 утра, поскольку в 10 должна уже приступать к работе. Светская львица отвечает, что 8 утра для нее лично еще ночь. Ролик звезда подписала следующим образом:

«Ранние подъемы – это моя боль в жизни».