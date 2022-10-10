Ольга Бузова призналась, что хочет детей от 26-летнего певца Jony

Телеведущая и певица Ольга Бузова через три месяца отметит свое 37-летие. При этом артистка пока не сумела создать семью и обзавестись детьми, несмотря на то, что была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.

В глазах российского общества это выглядит очень странно. Стараясь соответствовать общепринятым правилам, Ольга регулярно говорит о том, что она очень хочет обзавестись детьми. На этот раз Бузова озвучила имя мужчины, от которого мечтает родить наследников. Это популярный исполнитель, 26 летний Jony.

«Jony, хочу от тебя детей», — обратилась к певцу незамужняя теледива.

Стоит добавить, что после расставания с блогером Давидом Манукяном, слухи о романах звезды не утихают в Сети. Поклонники предполагают, что Бузова встречается с влиятельным бизнесменом, имя которого не раскрывает. Артистка опровергает домыслы интернет-пользователей.