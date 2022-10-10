Отрицающий бегство из РВ из-за мобилизации Пресняков заменил себя другим актером в спектакле

Где на самом деле находится внук Пугачевой, неизвестно. Музыкант с репортерами общаться не хочет. Новость о том, что его забрали в военкомат, певец назвал ложью. Также эту информацию категорично опровергла жена Никиты Алена Краснова. Но то, что по Пресняков-младший находится в США, девушка комментировать не стала.

Отъезд артиста за границу нельзя исключать, поскольку в ближайшем спектакле «Безымянная звезда» в Губернском театре Москвы, где сын Орбакайте играет с Анной Снаткиной, он не появится. Вместо этого главного героя сыграет актер из второго состава.