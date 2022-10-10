«Печальное зрелище»: зрители раскритиковали нового ведущего шоу «Сто к одному» Акопова

Прошлой весной бессменный ведущий шоу «Сто к одному» Александр Гуревич удивил новостью о приостановке деятельности на ТВ. Мужчина сделал заявление о том, что не желает сниматься в развлекательных передачах в сложившейся ситуации и уволился с телеканала.

Поклонники не знали, что будет с программой после того, когда выйдут в эфир отснятые выпуски. В начале октября представители «России-1» представили нового ведущего. Место Александра Гуревича занял продюсер сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня».

15 октября на экраны вышел первый эпизод, который был записан с экс-главой продюсерского центра. Александр Акопов вопреки всем ожиданиям зрителями был воспринят очень негативно. Многие поклонники отметили, что передача потеряла шарм и ламповость. Фанаты искренне удивлены, что продюсеры поставили на место Гуревича человека без опыта работы.

Телезрители возмутились:

«Это печальное зрелище»,

«Посмотрел с Александром Акоповым сегодня шоу «Сто к одному». Это не для меня»,

«Новый ведущий программы не умеет вести ее, у него нет словарного запаса, юмора и харизмы».



