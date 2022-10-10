Певица Диана Гурцкая предстала в дерзком образе на новой фотосессии без очков

Диана Гурцкая давно выступает, но публике стала известна в 2000-х годах. С того времени фанаты видели певицу исключительно в романтичных образах, так как на эксперименты артистка не решалась. Но на днях она бросила себе настоящий вызов.

44-летняя исполнительница доверилась креативной команде во главе с фотографом Хвичей Кварацхелией! Диана примерила необычные и весьма дерзкие образы.

Первый из них— с футуристический с ретро-элементами. Ради него Гурцкая даже сняла очки, которые являются неотъемлемой частью имиджа. Кроме того, она решилась на яркий и смелый макияж.

В ином наряде певица оголила плечи, накрыв их черным фатином, который окутывает ее нежные руки. Дополнился образ массивными очками и черной шляпой.

Фотограф остался доволен результатами совместной работы. В восторге остались и пользователи Сети. Нет сомнений, что фотосессия доставила удовольствие и самой Диане Гурцкой.



