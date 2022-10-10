Примадонна Алла Пугачева лично подтвердила свой отъезд из РФ фотографией из Израиля

Алла Пугачева опубликовала новое обращение к поклонникам. Примадонна лично подтвердила свой отъезд из РФ фотографией из Израиля.

В социальных сетях 73-летняя народная артистка поблагодарила своих многочисленных почитателей за то, что они оказали ей моральную поддержку, за теплые чувства и «умение отличать правду от лжи».

Певица заявила, что воссоединилась со своим супругом в Израиле, где, по ее словам, она не забывает о российских фанатах и даже обращается к Богу с молитвой, чтобы он помог ее соотечественникам в трудное время. Вместе с тем Пугачева не скрывает, что вдали от родины она отлично себя чувствует и счастлива.

На фото певица улыбается на фоне моря, подняв к небу руки. Она предстала перед камерой в белой рубахе, джинсовых шортах, со стильной причёской и макияжем. За ее спиной стоит баннер, на котором надпись, судя по всему, на иврите.

«Молюсь за вас, за мир на Святой земле! Я безумно счастлива!» — пишет Алла Борисовна, украсив послание семейными эмодзи.

Напомним, недавно в СМИ и соцсетях появились сообщения, что Пугачева уехала из России, выставив на продажу замок в деревне Грязь. Также на днях Примадонна российской эстрады выставила пост, в котором резко и в негативном ключе высказалась о своих недоброжелателях.