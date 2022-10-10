Садальский сравнил Дмитрия Медведева с Яшкой из фильма «Свадьба в Малиновке»

Станислав Садальский резко высказался по поводу заявлений Дмитрия Медведева, которые последнее время очень часто звучат в его Telegram-канале. Актер сравнил известного политика с Яшкой из кинофильма «Свадьба в Малиновке».

Садальский призвал Медведева меньше «трепать языком». Актер политика считает «смешным». Деятелю не нужно писать сообщения в своем блоге, а лучше предпринимать шаги.

Дело в том, что «трепку» экс-лидера России жители всерьез не воспринимают. Станислав сравнил Дмитрия с Яшкой из «Свадьбы в Малиновке». Этого персонажа скандальный артист назвал колоритным. Герой киноленты все время повторяет фразу:

«Трубка 15, прицел 120. Бац-бац, мимо».