Телеведущая Лера Кудрявцева набросилась на актера Марка Горонка после его откровений о романе с домработницей

48-летний Марк Горонок стал героем нового выпуска шоу НТВ «Звезды сошлись». Актер встретился со своей экс-любовницей.

Роман с Екатериной Вишневской у него был несколько лет назад. Женщина помогала жене Марка по хозяйству, присматривала за дочерью Елизаветой 2015 г.р. По словам домработницы, Горонок всегда ей нравился, поэтому когда поступило приглашение устроиться к нему помощницей, она согласилась. В определенный момент артист жаловался ей, что после рождения дочери жена отдалилась и не хочет исполнять супружеский дог.

В итоге хозяин дома и домработница сблизились. Отношения их продолжались около года. Марк подарил Екатерине кольцо, но его нашла супруга Горонка. Екатерина думала, что кольцо принадлежит ей, поэтому самовольно забрала это украшение. После произошла ссора и выяснение отношений, а Марк и Екатерина продолжали встречаться. Через некоторое время актер развелся с Анной.

«Это непорядочно по отношению к супруге, но мы стали далеки друг от друга»

— оправдался артист.

«Марк, не обижайтесь, но вы подлец!»

— набросилась Лера Кудрявцева.

Ведущая программы объяснила свой поступок:

«Жена родила ребенка, им занимается. В семьях, где маленькие дети, мамы занимаются ими, а супруг пока сторонке».