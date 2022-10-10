Участники группы «На-На» прокомментировали частичную мобилизацию в РФ

Популярная группа "На-на" продолжает гастролировать по всей стране. Исполнители говорят, что их гастрольный график стал менее плотным, чем на пике славы коллектива, то есть в конце 90-х. Однако, несмотря на это, число поклонников творчества музыкантов растет.

После выступления "На-на" в ДК имени Ленсовета в Петербурге журналистам удалось пообщаться с участниками группы. В ее состав входят Вячеслав Жеребкин, Владимир Политов, Леонид Семидьянов, Михаил Игонин. Беседа коснулась жизни артистов и актуальных вопросов в стране. В том числе репортеры затронут вопрос о частичной мобилизации в РФ.

Как заявил Вячеслав Жеребкин, он служил в армии и имеет учетно-военную специальность. Однако под мобилизацию не подпадает по возрасту. Но солист заверил, что, если понадобится, все участники готовы встать на защиту своей Родины.