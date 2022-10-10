Украинская актриса Анна Кошмал из «Сватов» обрадовалась новости о взрыве на Крымском мосту

Image 16+
Украинская актриса Анна Кошмал из «Сватов» обрадовалась новости о взрыве на Крымском мосту
Знаменитости
Фото из открытых источников

Звезда телесериала «Сваты» Анна Кошмал отреагировала на произошедшее в Крыму. Актриса, известная зрителю благодаря роли Жени Ковалевой, высмеяла взрыв на Крымском мосту.

Она опубликовала скриншот переписки со своим супругом в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть;которая принадлежит корпорации Meta, признанная экстремистской и запрещенная). Супруг Анны отправил ей фото с места происшествия и под ними добавил подпись:

«Вот тебе очередной подарок на съемочный день».

Кошмал оценила шутку мужу, обрадовалась и сопроводила скриншот смеющимся эмодзи. Под публикацией украинской актрисы тут же появилось много негативных комментариев. 

После начала спецоперации на Украине киноактриса осудила действия России. Анна в грубой форме высказывается в сторону граждан РФ и актеров сериала. Кошмал продолжает ругаться со своими коллегами из "Сватов" в социальных сетях. Недавно она вступила в перепалку с Инной Королевой. Ей не понравилось, что экранная мама заступилась за Олесю Железняк, которую молодая артистка на днях открыто осудила.

"Ты ничего не попутала?"

– заявила Кошмал.

 

Напомним, мощный взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября утром. В результате подрыва грузовой машины произошло возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета, при этом арка над судоходной частью конструкции без повреждений. В СК России сообщили, что в ходе инцидента погибли три человека.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Примадонна Алла Пугачева лично подтвердила свой отъезд из РФ фотографией из Израиля

Сегодня, 13:15

Юлия Салибекова опасается угроз со стороны бывшего мужа Тиграна

Сегодня, 13:06

До сих пор обсуждают: Николай Цискаридзе попал в эпицентр порноскандала

Сегодня, 13:00

Ольга Бузова призналась, что хочет детей от 26-летнего певца Jony

Сегодня, 11:53

Украинская актриса Анна Кошмал из «Сватов» обрадовалась новости о взрыве на Крымском мосту

Сегодня, 11:50

Телеведущая Лера Кудрявцева набросилась на актера Марка Горонка после его откровений о романе с домработницей

Сегодня, 11:08

Домработница Пугачевой Люся заявила, что боялась заговорить с двойняшками Гарри и Лизой

Сегодня, 10:53

Юмористка Елена Борщева показала мужа-бодибилдера на соревнованиях в Москве

Сегодня, 10:41

Покинувшая РФ Алла Пугачева счастлива и молится за своих поклонников в Израиле

Сегодня, 10:40

Дочь покойного режиссера Марка Захарова Александра проиграла суд московскому театру «Ленком»

Сегодня, 10:10

Земфира выступила с антивоенным заявлением на концерте на Кипре

Сегодня, 09:53

Карина Андоленко высказалась о передаче «Поём на кухне всей страной»: «Это таинство, которое пугает»

Вчера, 21:53

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала правду о своем отъезде из РФ

Вчера, 21:45

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов прыгнул в Москву-реку, спасая своего питомца

Вчера, 21:34

Вовсе не Петросян: стала известна настоящая фамилия юмориста

Вчера, 21:28

Супруг Ольги Скабеевой Попов выставил Галкина с шоу «60 минут»

Вчера, 21:18

Кристина Орбакайте неожиданно выступила в люксовом отеле в Крыму на фоне слухов об отъезде в США

Вчера, 18:02

Борис Корчевников заявил о переименовании шоу «Судьба человека» из-за событий в мире

Вчера, 17:55

Отар Кушанашвили предупредил, что Нурлану Сабурову припомнят шутки о жителях РФ

Вчера, 17:46

Сестра Марии Шукшиной заявила, что у актрисы на самом деле совсем другая фамилия

Вчера, 17:36

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее
  • 8-10-2022, 22:29

Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее

Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков

Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан
  • Вчера, 07:31

Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан

После начала спецоперации в Казахстане перестали принимать российские карты. Юрист Гладких проинформировал о способах перевода денег в страну.

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян
  • 7-10-2022, 21:27

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян. По словам руководителя исполкома регионального отделения Оксаны

43-летнюю певицу Альбину Джанабаеву сравнивают с 64-летней Мадонной из-за уколов красоты
  • Вчера, 09:16

43-летнюю певицу Альбину Джанабаеву сравнивают с 64-летней Мадонной из-за уколов красоты

На днях певица Альбина Джанабаева появилась на показе дизайнера Анастасии Задориной. Снимки исполнительницы просочились в СМИ — на них экс-ВИАГру не

Соседи Пугачевой и Галкина обвинили артистов в загрязнении сточными водами водоема в деревне Грязь
  • 7-10-2022, 19:15

Соседи Пугачевой и Галкина обвинили артистов в загрязнении сточными водами водоема в деревне Грязь

Соседи Народной артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь (Одинцовский район, Московская область) обвинили

«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту
  • 8-10-2022, 22:15

«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

Раскрыто прошлое водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Предполагаемым водителем грузовой машины является 51-летний Махир Юсубов.

Новости партнеров
Новости партнеров
Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS
  • 8-10-2022, 08:19

Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS

В результате ночного обстрела Иловайска ВСУ из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пострадали несколько домов и железнодорожная

Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге
  • 8-10-2022, 11:33

Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге

Военный корреспондент Евгений Поддубный призывает смотреть на ЧП на Крымском мосту не с точки зрения имиджевых и репутационных потерь России, а как

Бывший главком Сухопутных войск ВС РФ Болдырев предрек продолжение мобилизации
  • 7-10-2022, 17:23

Бывший главком Сухопутных войск ВС РФ Болдырев предрек продолжение мобилизации

200 тысяч мобилизованных граждан уже прибыли в ВС РФ, заявил генерал армии Владимир Болдырев. Бывший главком сухопутных войск также сказал, что

Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска
  • Вчера, 08:11

Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска

Несмотря на то, что Америка поставляет Украине мощное вооружение, союзные силы подошли к Артемовску и сейчас в черте города укрепляются. Поэтому ВСУ