Украинская актриса Анна Кошмал из «Сватов» обрадовалась новости о взрыве на Крымском мосту

Звезда телесериала «Сваты» Анна Кошмал отреагировала на произошедшее в Крыму. Актриса, известная зрителю благодаря роли Жени Ковалевой, высмеяла взрыв на Крымском мосту.

Она опубликовала скриншот переписки со своим супругом в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть;которая принадлежит корпорации Meta, признанная экстремистской и запрещенная). Супруг Анны отправил ей фото с места происшествия и под ними добавил подпись:

«Вот тебе очередной подарок на съемочный день».

Кошмал оценила шутку мужу, обрадовалась и сопроводила скриншот смеющимся эмодзи. Под публикацией украинской актрисы тут же появилось много негативных комментариев.

После начала спецоперации на Украине киноактриса осудила действия России. Анна в грубой форме высказывается в сторону граждан РФ и актеров сериала. Кошмал продолжает ругаться со своими коллегами из "Сватов" в социальных сетях. Недавно она вступила в перепалку с Инной Королевой. Ей не понравилось, что экранная мама заступилась за Олесю Железняк, которую молодая артистка на днях открыто осудила.

"Ты ничего не попутала?"

– заявила Кошмал.

Напомним, мощный взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября утром. В результате подрыва грузовой машины произошло возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета, при этом арка над судоходной частью конструкции без повреждений. В СК России сообщили, что в ходе инцидента погибли три человека.