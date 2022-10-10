В Петербурге мобилизованные не получают поддержки от Смольного – политтехнолог Полежаев

Провалы Смольного в рамках мобилизации систематически становятся предметом обсуждения в СМИ и экспертном сообществе. Политтехнолог, автор канала «АНП – агентство новостей политики» Вадим Полежаев подчеркнул, что Петербург проигрывает регионам по ряду направлений в рамках организации процесса призыва.

Полежаев рассказал, что власти соседних Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия выдают все необходимое для граждан, попавших под частичную мобилизацию. Про Петербург такого сказать нельзя, уверен эксперт.

«Они [власти регионов – прим. ред.] закупают для мобилизованных дополнительное снаряжение, спальники, оснащают их бронежилетами, современными аптечками. Деньги идут из "частных фондов". Только в Петербурге мобилизованные не получают ничего. Наверное, самый нищий город СЗФО», - отметил Полежаев.

Провал кампании по частичной мобилизации является отличительной чертой работы губернатора Александра Беглова. СМИ сообщали о многочисленных нарушениях: использовании работников бюджетных учреждений, выдаче повесток женщинам и умершим, ошибке главного военкома в количестве мобилизованных.

Аналитики канала «Незыгарь» также отмечали провал работы Беглова в рамках мобилизационной кампании и указывали на ряд нарушений со стороны чиновников.