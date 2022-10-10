В Сети появилась видеозапись с камеры, сделанная за несколько дней до смерти Градскогоого

Выдающегося маэстро Александра Градского не стало год назад. Певец и композитор до последних дней работал в качестве судьи и наставника в «Голосе». Для съемок последних выпусков его буквально доставляли на носилках. Зрители увидели, что за несколько дней до смерти артист своим внешний видом показывал, что ему жить осталось недолго.

«На кадрах с видеокамер очевидно, в каком состоянии был Градский. Он до конца был на сцене!», «Держался до самого конца, хотя видно, что на выдохе», «Как же ему плохо здесь, речь не та», «В интонации его слышна боль. Вечная память», «У него вытянулись черты лица, нос заострился. Это свидетельствует о том, что была рядом смерть», — пишут поклонники.

Некоторые из телезрителей отметили, что все присутствующие знали о плохом самочувствии мэтра:

«Я заметила, что с "Голосом" что-то не так, тревога у жюри и участников. Даже Дмитрий Нагиев не стебался».

И только от телезрителей до последнего момента скрывали, как тяжело Александру Борисовичу работать в шоу.

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