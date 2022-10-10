В Сети появилась видеозапись с камеры, сделанная за несколько дней до смерти Градскогоого

Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков
После начала спецоперации в Казахстане перестали принимать российские карты. Юрист Гладких проинформировал о способах перевода денег в страну.
Крымский мост, разрушение которого так долго анонсировали власти Украины, выведен из строя. И теперь с этим никто не станет спорить, хотя нас ранее
Раскрыто прошлое водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Предполагаемым водителем грузовой машины является 51-летний Махир Юсубов.
Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня
На днях певица Альбина Джанабаева появилась на показе дизайнера Анастасии Задориной. Снимки исполнительницы просочились в СМИ — на них экс-ВИАГру не
Военный корреспондент Евгений Поддубный призывает смотреть на ЧП на Крымском мосту не с точки зрения имиджевых и репутационных потерь России, а как
Эксперты рассказали, кому Россия послала сигнал и продолжит ли она бомбардировки Украины. По словам политиолога Сергея Станкевича, это предупреждение
Военкоматы решили перенести частичную мобилизацию в Свердловской области. Ранее говорилось о том, что набор пополнения в войска, которые принимают
Несмотря на то, что Америка поставляет Украине мощное вооружение, союзные силы подошли к Артемовску и сейчас в черте города укрепляются. Поэтому ВСУ
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