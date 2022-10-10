В Сети появились фото, как сейчас 73-летняя певица Алла Борисовна Пугачева выглядит в Израиле

Алла Борисовна Пугачева привезла своих двойняшек - девятилетних Гарри и Лизу в Израиль. Ходят слухи, что на родину Народная артистка приезжала исключительно для того, чтобы выставить на продажу замок в подмосковной деревне Грязь и забрать все документы детей из элитной школы.

По всей видимости, доучиваться звездные дети будут за границей. Пугачева дала четко понять, что в Израиле чувствует себя по настоящему счастливой. Ее супруг по понятным причинам так и не приехал на родину, поэтому супруги воссоединились после месячной разлуки.

Примадонна опубликовала новые фото. Поклонники отметили, что она похорошела. На снимках Алла Борисовна прогуливается по набережной. 73-летняя исполнительница улыбается прохожим и приветствуя израильтян.

При этом одета певица в стильный молодежный наряд, с хорошим макияжем и прической.