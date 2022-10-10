Земфира выступила с антивоенным заявлением на концерте на Кипре

Певица Земфира (Земфира Рамазанова - настоящее имя), которая после начала СВО эмигрировала во Францию, дала очередной свой концерт за рубежом. Исполнительница выступила на Кипре, исполнив наилучшие хиты.

Также артистка, которая никогда не поддерживала действия российских властей, выступила с антивоенной речью. Прямо со сцены со сцены она осудила в очередной раз спецоперацию на Украине. Видео было опубликовано в Телеграм.

"Сегодня 228 день *****. Я так не люблю и не умею говорить со сцены. Ежедневно я молюсь, чтобы моя страна наконец-то прекратила *****", - заявила певица.

Также Земфира планирует выступить в Вене, Праге, Лондоне и Париже, где она живет последние несколько месяцев вместе с Ренатой Литвиновой.

