Журналистка Ксения Собчак вышла на связь и подтвердила информацию об отъезде из РФ

Журналистка Ксения Собчак отреагировала в соцсетях на слухи о переезде из РФ. Скандальная телеведущая подтвердила информацию об отъезде. При этом она опровергла данные о том, что сейчас находится в Турции.

Российские СМИ сообщают о том, что Ксения покинула Российскую Федерацию и якобы отправились в Турцию. Журналистку увидели в аэропорту Внуково. Вместе с ней была мать Людмила Нарусова.

Блогерша подтвердила свой отъезде из Москвы, но находится она в Израиле, а не Стамбуле. Прибыла в Тель-Авив светская львица по делам, где готовится к репортажу для нового выпуска Ютуб-шоу.

"Какой Стамбул, Внуково, и причём Нарусова? Кто выдумал это? Я уехала из России, нахожусь в Тель-Авиве. Командировку никто не сделает за меня. Вернусь в Москву скоро", - написала возмущенная Собчак.