Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий

Джереми Флеминг, глава британского Центра правительственной связи, заявил о том, что Вооруженным Силам Украины удалось переломить ход СВО, а возможности российских войск к настоящему моменту «истощены».

Российская военная машина, по его словам, может запускать оружие, у нее имеются глубокие запасы и опыт. Однако определенные внутренние вызовы привели к «стратегическим ошибкам».

«Мы знаем — и российские командиры на местах знают, что их запасы и боеприпасы на исходе, и у них определенно не хватает друзей», — приводит BBC News слова руководителя британской спецслужбы, которая занимается радиоэлектронной разведкой и обеспечением защиты информации органов правительства страны и армии.

По версии Флеминга, у РФ траты на СВО с точки зрения людей и техники просто «ошеломляющие». Успехи, которые были достигнуты российской армией в первые месяцы спецоперации, сведены на нет.

Руководитель спецслужбы также заявил о том, что связанные с кампанией в Украине решения президента Путина «оказались ошибочными», и что это, мол, начали понимать элиты, представители власти и даже обычные граждане РФ.

Последние уже не в состоянии путешествовать так свободно по миру, как раньше, а также им перекрыт доступ к современным технологиям. Новая проблема - частичная мобилизация, от которой тысячи пытаются сбежать за границу. Фактически, по его словам, общество в РФ уже столкнулось с «войной выбора».

Особенно отчетливо стали видны, подчеркивает Флеминг, просчеты российского военно-политического командования в оценке ситуации: «Мы можем видеть отчаяние на многих уровнях внутри российского общества и российской военной машины».

В то же время руководитель спецслужбы призвал Запад к осторожности в разговоре об ядерном оружии. Пока ничто не указывает на то, что РФ готова его применить.

Путин, по его мнению, обеспокоен возможностью эскалации. Российский президент думает немного по-другому, но, полагает Джереми, это признак того, что он не прибегает к другим формам ведения СВО.

«Мне ясно, что, хотя нам может не нравиться и во многом вызывать отвращение то, как российская военная машина и президент Путин ведут эту войну, но они остаются в рамках той доктрины, которую мы понимаем для их использования, в том числе для ядерного оружия».