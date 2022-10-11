Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий

Image 16+
Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий
В Мире
Фото из открытых источников

Джереми Флеминг, глава британского Центра правительственной связи, заявил о том, что Вооруженным Силам Украины удалось переломить ход СВО, а возможности российских войск к настоящему моменту «истощены». 

Российская военная машина, по его словам, может запускать оружие, у нее имеются глубокие запасы и опыт. Однако определенные внутренние вызовы привели к «стратегическим ошибкам».

«Мы знаем — и российские командиры на местах знают, что их запасы и боеприпасы на исходе, и у них определенно не хватает друзей», — приводит BBC News слова руководителя британской спецслужбы, которая занимается радиоэлектронной разведкой и обеспечением защиты информации органов правительства страны и армии.

По версии Флеминга, у РФ траты на СВО с точки зрения людей и техники просто «ошеломляющие». Успехи, которые были достигнуты российской армией в первые месяцы спецоперации, сведены на нет.

Руководитель спецслужбы также заявил о том, что связанные с кампанией в Украине решения президента Путина «оказались ошибочными», и что это, мол, начали понимать элиты, представители власти и даже обычные граждане РФ.

Последние уже не в состоянии путешествовать так свободно по миру, как раньше, а также им перекрыт доступ к современным технологиям. Новая проблема - частичная мобилизация, от которой тысячи пытаются сбежать за границу. Фактически, по его словам, общество в РФ уже столкнулось с «войной выбора».

Особенно отчетливо стали видны, подчеркивает Флеминг, просчеты российского военно-политического командования в оценке ситуации: «Мы можем видеть отчаяние на многих уровнях внутри российского общества и российской военной машины».

В то же время руководитель спецслужбы призвал Запад к осторожности в разговоре об ядерном оружии. Пока ничто не указывает на то, что РФ готова его применить.

Путин, по его мнению, обеспокоен возможностью эскалации. Российский президент думает немного по-другому, но, полагает Джереми, это признак того, что он не прибегает к другим формам ведения СВО.

«Мне ясно, что, хотя нам может не нравиться и во многом вызывать отвращение то, как российская военная машина и президент Путин ведут эту войну, но они остаются в рамках той доктрины, которую мы понимаем для их использования, в том числе для ядерного оружия».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий

Сегодня, 21:33

Финляндия не намерены закрывать российские консульства

Вчера, 21:08

Лукашенко опроверг информацию о присоединении Белоруссии к военным действиям

Вчера, 18:58

Власти США полагают, что убийство Дарьи Дугиной организовала Украина

6-10-2022, 14:38

Политолог Кедми объяснил, почему Польша не присоединит украинские земли

4-10-2022, 18:53

Илон Маск считает, что обострение ситуации на Украине принесет вред многим государствам

4-10-2022, 14:58

«МК»: «Современный Нострадамус» из Бразилии проинформировал о начале Третьей мировой войны

3-10-2022, 23:02

Bloomberg: Нет признаков того, что Европа предоставит Украине новую партию тяжелого вооружения

27-09-2022, 12:08

«Наша Нива»: в Белоруссии силовики отслеживают скрывающихся от мобилизации россиян

22-09-2022, 17:18

В WSJ заявили, что мобилизованные России не повлияют на ход СВО до наступления зимы

22-09-2022, 17:08

Foreign Policy спрогнозировало, что будет, если Украина «загонит Путина в угол»

18-09-2022, 14:18

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США

16-09-2022, 14:40

CNN: Столтенберг призвал страны НАТО ускорить производство вооружения

15-09-2022, 22:42

Канцлер Шольц заявил Путину, что решение начать СВО на Украине было ошибкой

14-09-2022, 21:06

DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля

3-09-2022, 21:39

The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА

30-08-2022, 10:23

CNN: Американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов

18-08-2022, 08:48

На сайте Пентагона исчез текст об ударе ВС Украины по военному аэродрому «Саки» в Крыму

14-08-2022, 08:53

Турция поставила Украине крупную партию бронеавтомобилей MRAP BMC Kirpi 4x4

9-08-2022, 12:23

Колонна из 10 высокоточных ракетных систем Himars замечена в Румынии в 85 километрах от границы с Украиной

9-08-2022, 09:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее
  • 8-10-2022, 22:29

Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее

Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков

Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан
  • 9-10-2022, 07:31

Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан

После начала спецоперации в Казахстане перестали принимать российские карты. Юрист Гладких проинформировал о способах перевода денег в страну.

Политологи рассказали, продолжит ли Россия бомбардировки Украины
  • Вчера, 18:19

Политологи рассказали, продолжит ли Россия бомбардировки Украины

Эксперты рассказали, кому Россия послала сигнал и продолжит ли она бомбардировки Украины. По словам политиолога Сергея Станкевича, это предупреждение

«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту
  • 8-10-2022, 22:15

«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

Раскрыто прошлое водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Предполагаемым водителем грузовой машины является 51-летний Махир Юсубов.

Автор текстов песен примадонны Пугачёвой отреагировала на запрет исполнения композиций в эфире
  • 9-10-2022, 07:54

Автор текстов песен примадонны Пугачёвой отреагировала на запрет исполнения композиций в эфире

Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня

43-летнюю певицу Альбину Джанабаеву сравнивают с 64-летней Мадонной из-за уколов красоты
  • 9-10-2022, 09:16

43-летнюю певицу Альбину Джанабаеву сравнивают с 64-летней Мадонной из-за уколов красоты

На днях певица Альбина Джанабаева появилась на показе дизайнера Анастасии Задориной. Снимки исполнительницы просочились в СМИ — на них экс-ВИАГру не

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска
  • 9-10-2022, 08:11

Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска

Несмотря на то, что Америка поставляет Украине мощное вооружение, союзные силы подошли к Артемовску и сейчас в черте города укрепляются. Поэтому ВСУ

Военкомат Миасса разъяснил правила медкомиссии при мобилизации в России
  • 8-10-2022, 22:10

Военкомат Миасса разъяснил правила медкомиссии при мобилизации в России

Военкомат Миасса Челябинской области разъяснил правилах проведения медкомиссии при частичной мобилизации. Также он рассказал о том, как призывнику

Военкор Рожин: «ответка» за Крымский мост получилась более чем достойной
  • Вчера, 12:00

Военкор Рожин: «ответка» за Крымский мост получилась более чем достойной

Уже сейчас многие из политиков и военных экспертов говорят о том, что "ответка" за взрыв на Крымском мосту получилась более чем достойной. С этим

Первые выводы: Крымский мост - как произошло нападение
  • 9-10-2022, 08:28

Первые выводы: Крымский мост - как произошло нападение

Крымский мост подорвали грузовиком и опалили пожаром. Российские власти и следствие оценивают ЧП, которое произошло в субботу утром, 8 октября, на