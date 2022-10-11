Адвокаты семьи Юрия Шатунова ответили на скандальные заявления Андрея Разина

Адвокаты семьи Юрия Шатунова разъяснили нюансы судебного разбирательства с Андреем Разиным за авторские права на песни «Ласкового мая». Напомним, солист группы выиграл суд на них за несколько дней до смерти.

Асель Мухтарова-Казарновская и Сергей Васильев рассказали, что «заявления Разина о имеющих место новых обстоятельствах, которые связаны с судебными процессами наследниками Шатунова и ним, это дезинформация».

По словам правозащитников, производство в суде с участием правопреемников Шатунова (жены и детей) в данное время не могут иметь место, так как не прошло еще 6 месяцев с дня кончины известного музыканта. Замена во время судопроизводства Юрия Васильевича на его наследников может состояться исключительно после оформления наследственных прав.

«Не ранее, чем через 6 месяцев с момента смерти артиста. То есть не ранее, чем январь 2023 года», - указывают адвокаты.