Адвокаты семьи Юрия Шатунова ответили на скандальные заявления Андрея Разина

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Адвокаты семьи Юрия Шатунова ответили на скандальные заявления Андрея Разина
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Фото из открытых источников

Адвокаты семьи Юрия Шатунова разъяснили нюансы судебного разбирательства с Андреем Разиным за авторские права на песни «Ласкового мая». Напомним, солист группы выиграл суд на них за несколько дней до смерти.

Асель Мухтарова-Казарновская и Сергей Васильев рассказали, что «заявления Разина о имеющих место новых обстоятельствах, которые связаны с судебными процессами наследниками Шатунова и ним, это дезинформация».

По словам правозащитников, производство в суде с участием правопреемников Шатунова (жены и детей) в данное время не могут иметь место, так как не прошло еще 6 месяцев с дня кончины известного музыканта. Замена во время судопроизводства Юрия Васильевича на его наследников может состояться исключительно после оформления наследственных прав.

«Не ранее, чем через 6 месяцев с момента смерти артиста. То есть не ранее, чем январь 2023 года», - указывают адвокаты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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