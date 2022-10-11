Бородин предложил признать Наталью Ветлицкую иноагентом после поддержки Аллы Пугачевой

Виталий Бородин попросил генпрокуратуру признать знаменитую певицу Наталью Ветлицкую иностранным агентом после поддержки Аллы Пугачевой. По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, звезда 90-х проживает в Испании, но при этом публикует антироссийские посты в соцсетях.

Как отметил Бородин, Ветлицкая неоднократно в негативном ключе высказалась против проведениями властями спецоперации на территории Украины. Ко всему прочему, исполнительница перепостила публикацию Аллы Борисовной, которая своих хейтеров и недоброжелателей назвала рабами и холопами.

Заявитель потребовал у ведомства и лично генерального прокурора Игоря Краснова провести проверку по отношению к артистке и привлечь к ответственности по ст. о дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Мы выявили очередную артистку, которая через соцсети пытается дискредитировать СВО и поддерживает Украину и ее граждан. Она находится сейчас в Европе, но активно пишет посты у себя в микроблоге. Не исключаю, что ей платят за это. Сегодня обратились в контролирующие органы с просьбой проверить Наталью Ветлицкую на иностранное финансирование и при нарушении закона привлечь к административной ответственности», - написал Бородин в Телаграм.

Пока представители генеральной прокуратуры не дали официальных комментариев по поводу заявления господина Бородина.