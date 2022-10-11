Бородин предложил признать Наталью Ветлицкую иноагентом после поддержки Аллы Пугачевой

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Бородин предложил признать Наталью Ветлицкую иноагентом после поддержки Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

Виталий Бородин попросил генпрокуратуру признать знаменитую певицу Наталью Ветлицкую иностранным агентом после поддержки Аллы Пугачевой. По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, звезда 90-х проживает в Испании, но при этом публикует антироссийские посты в соцсетях.

Как отметил Бородин, Ветлицкая неоднократно в негативном ключе высказалась против проведениями властями спецоперации на территории Украины. Ко всему прочему, исполнительница перепостила публикацию Аллы Борисовной, которая своих хейтеров  и недоброжелателей назвала рабами и холопами.

Заявитель потребовал у ведомства и лично генерального прокурора Игоря Краснова провести проверку по отношению к артистке и привлечь к ответственности по ст. о дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Мы выявили очередную артистку, которая через соцсети пытается дискредитировать СВО и поддерживает Украину и ее граждан. Она находится сейчас в Европе, но активно пишет посты у себя в микроблоге. Не исключаю, что ей платят за это. Сегодня обратились в контролирующие органы с просьбой проверить Наталью Ветлицкую на иностранное финансирование и при нарушении закона привлечь к административной ответственности», - написал Бородин в Телаграм.

Пока представители генеральной прокуратуры не дали официальных комментариев по поводу заявления господина Бородина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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