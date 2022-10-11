Дочь Сергея Бодрова Ольга рассказала про опыт работы с Козловским и Цыгановым

Ольге Бодровой было суждено стать актрисой. Дочь Сергея Бодрова этому долго сопротивлялась, но в определенный момент сдалась и сейчас много работает.

Она снимается в кино, играет в театре. Ее ценят за талант, внешность, профессионализм. Данила Козловский, к примеру, дал Ольге сложную роль немой революционерки в сериале «Карамора». Бодрова призналась, что она не привыкла к такому, хотя ей все помогали. Каждую из сцен Козловский тщательно прорабатывал.

«Данила — это огонь. Он заряжает на максимальную отдачу. Вечный двигатель с неиссякаемой энергией и невероятной работоспособностью», — рассказала дочь покойного актера о режиссере.

Положительные впечатления остались у артистки от работы с Евгением Цыгановым. Он пригласил девушку в спектакль «Комедия о трагедии» в театр «Мастерская Петра Фоменко».

«Это самое прекрасное рабочее время, плодотворное и душеспасительное. В Жене есть талант, отвага, любовь к профессии, чувствительность, чуткость ко всем, с кем работает. Редко такое встретишь, поэтому запомню этот опыт на всю свою жизнь», — добавила актриса.