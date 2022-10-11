Дробыш высказался о дредах Филиппа Киркорова: «Воровством это нельзя назвать»

Виктор Дробыш пришел на презентацию нового клипа Анастасии IVKA. Продюсер был в хорошем настроении, поэтому журналисты не стеснялись задавать ему вопросы на различные темы. "МК" поинтересовался, что он думает по поводу главной новости последних дней. Репортер имел ввиду то, что Филипп Киркоров решил кардинально сменить имидж и выйти в свет с прической, которая напоминает дреды певца Shamana.

Поклонники традиционно увидели в этом плагиат и начали настоящие "разборки" в интернете. Продюсер артиста сказал, что он думает по поводу сложившейся ситуации.

"Филипп Бедросович - это очень талантливый человек. Одна его черта таланта - стилизация, поэтому воровством назвать это нельзя. Стилизация песен, поведения, одежды, имиджа. Поэтому уверен, что он в своем репертуаре. Ему нужно как-то держаться на плаву, поэтому правильно делает, что черпает идеи у молодых. Он прав, как по мне. По факту ему скоро 60, но он популярен, все его знают. Нужно отдать приз за долголетие - он на него реально заслужил",

- сказал Дробыш.