Киану Ривз и Джейсон Стэйтем впервые появились в российском дипфейк-сериале на YouTube

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Киану Ривз и Джейсон Стэйтем впервые появились в российском дипфейк-сериале на YouTube
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Фото из открытых источников

На YouTube появился дипфейк-сериал с голливудскими звёздами Джейсоном Стэйтемом, Марго Робби, Киану Ривзом в главных ролях. Созданием картины занимается корпорация Agenda Media Group. Проект называется «ПМЖейсон».

В нем используются образы актеров из Голливуда, которые оказались в локациях в России. События происходят в 2027 году. По сюжету сериала, Стэйтем пять лет живет в РФ и готовится праздновать свой юбилей. К нему в честь праздника приезжают друзья — Роберт Паттинсон, Киану Ривз, Марго Робби. В Сети уже доступны десять серий проекта.

По словам генерального директора Agenda Media Group Алексея Парфуна, применение образов артистов при помощи данной технологии не запрещено на законодательном уровне, если deepfake не задевает достоинство, честь, репутацию человека и не раскрывает персональную информацию о нем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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