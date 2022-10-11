Голливудский актер Джейсон Стэйтем и звезда «Матрицы» Киану Ривз переехали жить в русскую деревню

Вышел первый отечественный телесериал, который был снят с применением технологии дипфейк. В нем использовались образы Джейсона Стейтема, Киану Ривза, Марго Робби, Роберта Паттинсона. Об этом сообщил генеральный директор Agenda Media Group Алексей Парфун, который является создателем сериала.

Проект называется "ПМЖейсон". Он доступен в Сети. По сценарию Стейтему настолько понравилось в России, куда его пригласили на съемки, что он решил там остаться и переехал в русскую деревню. Через 5 лет к нему приехали звезды и обрусевший Джейсон стал знакомить их с действительностью.

В основе дипфейк-технологий искусственный интеллект, заменяющий лицо артиста в кадре на то, что было задумано создателями. При этом мировых звезд в сериале сыграют российские актеры Андрей Дерюгин, Юля Башорина, Андрей Коротков. Образы в техническом плане можно сравнивать с маской.

Голливудские знаменитости, которых "поселили" в российский телесериал и русскую деревню, пока что на эту тему не высказывались.