Им это не светит: Стало известно, почему детей Пугачевой не примут в посольскую школу

Детям Аллы Пугачевой пришлось прервать обучение из-за отъезда в Израиль. Примадонна, которая забрала детей из подмосковной гимназии, теперь должна найти новую школу для наследников, пишет 7days.ru.

Самое престижное учебное заведение в Израиле для детей репатриантов, которые не умеют на иврите говорить, это школа, которая организована при посольстве РФ. Скорее всего из-за скандальных обращений Примадонны и ее благоверного Гарри и Лизе откажут в приеме. Дело в том, что покинувшая страну артистка уезжая обозвала русских людей «рабами», и таким образом нанесла своей репутации непоправимый вред.

«Учитывая ненависть, с которой говорит о России Алла Борисовна и ее супруг, посольская школа отпрыскам вряд ли светит»,—сообщил изданию источник.

По всей видимости, Пугачева будет выбирать между «Шевах Мофет», расположенной в Тель-Авиве, или же русской школой «Эрудит», которая находится в Герцлие. За последнюю 73-летней исполнительнице придется заплатить более миллиона рублей в год.