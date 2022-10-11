Известный артист раскрыл правду о нервном срыве тяжелобольного Корчевникова

Борис Корчевников часто делится с подписчиками патриотичным контентом. Телеведущий постоянно собирает гумпомощью нуждающимся и даже ездит на Донбасс. Видно, что артист очень переживает. Из-за нервного перенапряжения знаменитость рыдает в эфире.

Отар Кушанашвили, шокированный поведением ведущего, раскрыл правду о нервном срыве Корчевникова. По мнению журналиста, физическое и эмоциональное состояние Бориса оставляет желать лучшего.

Отар напомнил, что очень близко общался с телеведущим и всегда считал его настоящим профессионалом. Так негативно на Корчевникове сказывается его тяжелая болезнь, с которой Борис борется несколько лет.

Известно, что в 2015 году у него обнаружили опухоль, которая сильно повлияла на его слух. Артисту сделали несколько операций и даже трепанацию черепа. Сейчас он практически ничего не слышит, а во время съемок использует специальную программу для глухих.