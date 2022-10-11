Юрист рассказал, могут ли у Аллы Пугачевой и Максима Галкина забрать детей

По действующему законодательству, без каких-либо объективных причин граждан страны лишать родительских прав нельзя. Поэтому Алле Борисовной Пугачевой и ее мужу - известному юмористу и шоумену Максиму Галкину* не грозит потеря детей. Об этом сказал юрист Эльман Пашаев.

Юрист Ярослав Михайлов ранее решил подать в прокуратуру заявление с требованием лишить Максима Галкина* родительских прав. По словам правоведа, действия пародиста якобы угрожают здоровью его детей - двойняшек Гарри и Лизы.

Пашаев с таким заявлением коллеги категорически не согласен. Он подчеркивает, что юморист и исполнительница являются очень достойными родителями. Дети Примадонны обеспечены всем необходимым. С их здоровьем, учебой и безопасностью все в порядке. Поэтому у претензий г-на Михайлова нет никаких оснований, подчеркнул юрист.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента