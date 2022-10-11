Леонид Агутин записал новый дуэт с певцом Jony

Леонид Агутин заинтриговал поклонников новым постом в своем Телеграм-канале. Исполнитель рассказал о дуэте с певцом Jony.

Музыкант сообщил, что трек записан. Осталось только сделать художественное оформление обложки. Агутин при этом открыл секрет, что поклонники услышат кавер на композицию "Мир зелёного цвета".

"Скоро будет классный дуэт! Кавер на хит "Мир зелёного цвета" приобретет иное значение, он разворачивает смысл композиции в противоположную сторону. Из констатации существования мира в сильную тоску о нем", - гласит подпись под новым постом Леонида.

Заметим, JONY- это популярный российский певец азербайджанского происхождения. Ранее рэп-исполнитель записал дуэт с группой Artik & Asti, Полиной Гагариной, певицей Валерией и многими другими.

