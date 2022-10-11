«МК» проинформировал, чем занимаются украинские звезды во время проведения спецоперации

С начала специальной военной операции много артистов покинули Украину. Стало известно, чем занимаются звёзды во время СВО и где они сейчас находятся. Несмотря на то, что много знаменитостей поспешило покинуло Украину, есть те, кто остался на родине. Об этом пишет «МК».

Андрей Данилко (Верка Сердючка), остается в Киеве. Сейчас певец активно комментирует происходящие события в его стране и мире. Недавно исполнитель попросил признать его иноагентом вслед за Аллой Борисовной Пугачевой.

Оперная дива Мария Максакова тоже живет в Киеве. Она регулярно записывает сводки новостей.

София Ротару, которая летом находилась в Италии, отправилась на Западную Украину. Сейчас нет данных, где находится артистка.

Светлана Лобода в данное время в Латвии. Исполнительница трека «Суперстар» планировала гастролировать по городам Германии, но организаторы с ней сотрудничать отказались.

Макс Барских уехал в Америку. На днях певец обрадовался взрыву, который произошел на Крымском мосту.

Таисия Повалий уехала в Москву, на Украине она внесена в «черный список».

Анна Седокова, которая жила Штатах, не планирует ехать домой, поскольку вместе с Ани Лорак, уехавшей в Астралию, тоже внесена в «черный список».