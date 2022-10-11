Народный артист Дмитрий Харатьян назвал отъезд части звезд из РФ их личным выбором

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Народный артист Дмитрий Харатьян назвал отъезд части звезд из РФ их личным выбором
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Фото из открытых источников

На этой неделе состоялась премьера новой программы Бориса Корчевникова под названием «Жизнь и судьба». Передача выходит каждое утро по будням в 9.30 утра на канале «Россия».

Одним из гостей на текущей неделе станет Дмитрий Харатьян. Народный артист рассказал телеведущему, что он часто навещает раненых солдат в госпиталях, а также ездит с концертами в Донбасс.

Обсудил Корчевников с Харатьяном звезд, которые уехали из страны. Дмитрий высказал свое мнение о таких артистах. Он отъезд знаменитостей из РФ назвал их личным выбором:

«Общество сейчас раскололось. Есть люди, кто дистанцируется, они пытаются пережить трудности на расстоянии. Мы знаем таких. Многие из тех, кто уехал, сделал свой выбор – это же их выбор. Остаться здесь или уехать и выждать там. Я здесь».

Артист добавил, что они с супругой и сыном следуют одинаковым взглядам, поэтому в их семье на счет политической ситуации в стране и мире нет никаких споров.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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