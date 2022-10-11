Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил об отмене «Голубого огонька» в 2022 году

Народный артист РСФСР Лев Лещенко намекнул об отмене «Голубого огонька» в 2022 году. По словам певца, его не приглашали принять участие в новогоднем телевизионном шоу, которое транслируют в эфире в новогоднюю ночь.

«Нет никакого «огонька». Снимается в «Крокусе» концерт, который покажут по телевидению. Мне не предлагали, не приглашали. Будет лишь в «Крокусе», там дуэты новогодние. Все», – рассказал Лещенко.

В декабре в московском концертном зале запланирован съёмки концерта. В них заявлены артисты, которые обычно задействованы в «Голубом огоньке». Среди таких знаменитостей - Лариса Долина, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Денис Майданов и многие другие.

Вопрос об участников «Голубого огонька» и о существовании проекта в текущем году стоит остро. Некоторые артисты, ежегодно выступавшие на «огоньке», после спецоперации изменили отношение к РФ и уехали. Другие на фоне мобилизации призвали отказаться от развлекательных программ и концертов.

Примечательно, что первый «Голубой огонек» вышел эфиры 6 апреля 1962 года на Первой программе центрального телевидения СССР.