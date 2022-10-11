Отар Кушанашвили прокомментировал истерику тяжелобольного Бориса Корчевникова в прямом эфире

Борис Корчевников расплакался в прямом эфире, говоря о военных, которые отправились на Донбасс. Отар Кушанашвили очень резко отреагировал на истерическое поведение ведущего. По словам журналиста, перед публикой не стоит себя так вести.

Скандально известный журналист всегда говорит то, что думает. О Корчевникове шоумен высказался, не подбирая слов.

«Боже мой, давно дружу с этим парнем. Не думал даже, что когда-нибудь назову его истеричкой. Хворает Боря давно. Всегда сдерживался, когда хотел сказать что-то плохое. Но сейчас... Нельзя делать таких вещей в эфире! Что с Боренькой случилось?» — высказался Кушанашвили в шоу «Каково?!» на Ютуб-канале.

Журналист не понимает, почему актер не справился со своими эмоциями:

«На такие темы не шутят, имейте уважение! Понимаю, что Корчевников был искренним, но ему хуже», — заключил Отар.

Напомним, что Борис Корчевников разревелся прямо во время беседы. Он говорил о том, как переживает за ребят, отправившихся на фронт.

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