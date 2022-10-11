Певица Елена Ваенга из-за тяжелой болезни перенесла концерты в Подмосковье

Одна из самых популярных певиц шансона в России перенесла свои концерты. Елена Ваенга, гастрольный график которой расписан на месяцы вперед, не сможет выступить в Подмосковье из-за болезни.

Ближайшие выступления исполнительницы должны были состояться в Ступино, Балашихе, Королеве, но их решено перенести. Всё из-за недуга артистки. Елена в соцсетях опубликовала видео к многомиллионной армии своих поклонников и сообщила, что неважно себя чувствует. При этом называть недуг Ваенга не захотела. Судя по кадрам и голосу, у вокалистки сезонная простуда и волноваться не стоит.

Я не хочу петь больной. Спасибо за понимание — сказала Елена Ваенг.

Фолловеры в комментариях пожелали артистке скорейшего выздоровления. При этом концерты звезды шансона в Балашихе, Ступино и Королеве в ноябре состоятся в ранее запланированные даты.