Похудевший на 12 килограммов певец Стас Михайлов появился на светском мероприятии

Стас Михайлов появился на презентации клипа к артистке Настя IVKA. Исполнитель поразил присутствующих своим внешним видом. Он сильно похудел и похорошел.

"Спорт постоянно, каждый день. Сейчас месяц уже не ем сладкого, ни грамма алкоголя, не ем совершенно хлеб, поэтому похудел на 12 килограммов", - признался артист.

Кроме экстремального похудения, главной новостью из жизни певица стала информация о том, что Стас сделал пластику. Хотя следов от хирургического ножа репортеры и коллеги на лице не заметили. На вопросы, сделал ли он пластику, Михайлов ответил.

"Видите меня? Просмотрите на морщины, ну какая пластика! Я об этом не запариваюсь. Все моё", - добавил музыкант.