Продюсер Ашуров подтвердил съемки развлекательных программ на Новый год 2023

Обстановка в стране и мире весьма напряженная. На телевидении отменили разные развлекательные программы. Знаменитости отменяют по стране свои концерты.

Российских граждан интересует, будут ли снимать новогодние шоу. На этот вопрос попытался ответить Дмитрий Ашуров.

Продюсер успокоил общественность. Как он считает, новогодние программы будут снимать. Однако в 2023 году они будут скромнее. Многих артистов, которые негативно высказались о проведении спецоперации на Украине и покинули Россию, на телеэкранах зрители не увидят. А вот Филипп Киркоров, Николай Басков, Лев Лещенко с удовольствием порадуют россиян на Новый год 2023 под бой курантов.