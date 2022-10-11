Продюсер Кондратюк уверен, что Светлане Лободе не место на Украине

Украинский продюсер Игорь Кондратюк негативно относится к артистам шоу-бизнеса, которые в 2014 году уехали в РФ, там жили и зарабатывали. Как говорит шоумен, такие звезды не имеют права возвращаться на свою родину.

Сейчас знаменитый продюсер не стесняется в своих выражениях. Он активно критикует Ани Лорак и Светлану Лободу, а также других исполнителей за неоднозначную политическую и гражданскую позицию.

Даже несмотря на то, что исполнительница хита «Суперстар» после начала СВО уехала из России, активно помогает своему городу (Лобода родилась в Ирпени, Киевской обл.), своей стране, Кондратюк не верит в ее искреннюю любовь к родине.

Между прочим, не только Игонь Васильевич отрицательно относится к певице и не хочет видеть ее в Украине. Патриотка Анастасия Приходько, которая выступила в 2009 году от России на песенном конкурсе «Евровидение», тоже не желает, чтобы ее соотечественница вернулась на родину. По ее словам, Светлана несколько лет жизни потратила не на тех людей, не на ту страну, при этом ее саму называла неудачницей.