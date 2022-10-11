Продюсер Лавров указал на главный недостаток жены Владимира Преснякова

Недавно певица Наталья Подольская запустила программу на YouTube-канале. Но онлайн-передача сразу же потерпела крах. Ее рейтинги оставляли желать лучшего.

Сергей Лавров рассказал, почему так произошло. Знаменитый продюсер заявил, что в виновата сама супруга Владимира Преснякова.

Продюсер говорит, что певица образованная, умеет правильно и хорошо говорить, но есть у нее один существенный недостаток, который все испортил.