Проживающую в Европе оперную певицу Анну Нетребко подозревают во второй беременности

У оперной исполнительницы Анны Нетребко и ее мужа, азербайджанского певца Юсифа Айвазова нету общих детей. Семейная пара воспитывает ребенка артистки от прежних отношений. Новый супруг принял его как родного.

Поклонники часто подозревают Анну в тайной беременности, особенно в последнее время. Очередная публикация Нетребко в соцсети натолкнула подписчиков на мысль об интересном положении артистки.

На снимке 51-летняя Анна Нетребко в длинном красном платье. При этом оперная дива нежно обхватила живот руками. Фанаты молниеносно отреагировали на очередную публикацию своей любимицы: