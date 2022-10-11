Сергей Лазарев рассказал, что его связывает с Алексом Малиновским

Последнее время Сергей Лазарев часто появлялся в компании коллеги Алекса Малиновского. Многие думают, что артистов связывают совместные бизнес-проекты.

Звезда шоу «Голос» записал несколько композиций, а также попробовал себя в криптоинвестициях. В курортных городах активно демонстрировали его проект, а знаменитости всячески поддерживали его в соцсетях. Среди таких знаменитостей был и Сергей Лазарев. Многие думали, что он входит в долю, но на самом деле это не так.

Также Лазарев опроверг домыслы относительно тесного общения с Алексом. По словам Сергея, Алекс его приятель, с которым они хорошо знакомы.

«Относительно Алекса... Знаю его давно, он является автором одного из моих хитов. Знакомый человек, и мы пересекались на мероприятиях, в компаниях, и даже на отдыхе», — говорит певец.

Сергей признался, что Малиновский рассказал ему о старте блокчейн-проекта и попросил опубликовать в небольшой анонс в своем блоге.

«Это между коллегами распространено, мы часто поддерживаем друг друга во всех начинаниях и это нормально. Я видел, что выкладывали другие. Никакой агитации и зазываний не было», — добавил Лазарев.