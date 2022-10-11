Сергей Лазарев впервые откровенно рассказал о связи с Алексом Малиновским: «Знакомый мне человек»

Ксения Собчак в своем YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" проинформировала о финансовых пирамидах. Часть нового выпуска посвящена неудачному проекту Алекса Малиновского CroudWiz.

Несколько лет назад певец заработал на проекте огромные деньги. Но затем фирму признали нелегальной. Во всей этой истории фигурировало имя Сергея Лазарева.

Собчак поинтересовалась у экс-участника группы Smash, что он думает по поводу провалившегося проекта CroudWiz. Но певец неожиданно заговорил о своих отношениях с Малиновским.

"Никогда не участвовал в продвижении и рекламной кампании CroudWiz. Два года назад я выступал на корпоративе данной компании, меня пригласили выступать с концертом. Поэтому со сцены я говорю хорошие, позитивные вещи в адрес компании, которая пригласила меня. Касательно Малиновского, знаю его давно. Он талантливый певец, автор одного из моих треков. В общем, хорошо знакомый мне человек", - сказал Лазарев.