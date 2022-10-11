Уходят друг за другом: умер еще один участник группы «Ласковый май»

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Уходят друг за другом: умер еще один участник группы «Ласковый май»
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Фото из открытых источников
Поклонники коллектива «Ласковый май» не успели отойти от скоропостижной смерти легендарного Юрия Шатунова, который умер 23 июня 2022 года, как стало известно о смерти еще одного участника группы. 
Вчера не стало клавишника Михаила Афанасьева, который входил в первый состав популярной группы. Артисту стало плохо в Нижнем Новгороде во время отдыха с друзьями на природе.Приятели привезли своего товарища в ближайшую больницу, но усилия врачей не дали результатов. Михаил скончался прямо в лечебном учреждении.
Об этом рассказал основатель и продюсер Андрей Разин в своей соцсети. По его словам, за все время работы в группе Афанасьев дал не менее 2 тысяч концертов.
Поклонники не могут поверить в случившееся. Что стало причиной кончины, пока неизвестно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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