Уходят друг за другом: умер еще один участник группы «Ласковый май»

Поклонники коллектива «Ласковый май» не успели отойти от скоропостижной смерти легендарного Юрия Шатунова , который умер 23 июня 2022 года, как стало известно о смерти еще одного участника группы.

Вчера не стало клавишника Михаила Афанасьева, который входил в первый состав популярной группы. Артисту стало плохо в Нижнем Новгороде во время отдыха с друзьями на природе.Приятели привезли своего товарища в ближайшую больницу, но усилия врачей не дали результатов. Михаил скончался прямо в лечебном учреждении.

