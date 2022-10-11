Макс Барских и группа «Бумбокс» продолжают зарабатывать на своих композициях в России

Макс Барских —это один из тех украинских исполнителей, кто регулярно посылает проклятия в адрес россиян. Оскорбления поступают в том числе и тем, кто ходил на концерты певца, слушал его композиции, платил деньги за его талант.

Весной исполнитель трека «Туманы» запретил жителям РФ слушать его музыкальные творения. На время многие хиты действительно пропали, а затем вернулись снова. Так, минимум в музыкальных стриминговых сервисах можно найти песни Макса. Несколько треков доступны для прослушивания, а это значит, что артист из Украины продолжает получать доход.

Аналогичная ситуация с украинской группой «Бумбокс». Ее участники во главе с музыкантом Андреем Хлывнюком не появлялись с гастролями в России с 2014 года. В феврале лидер коллектива вступил в ряды терообороны. Между тем российские слушатели имеют возможность продолжать наслаждаться песнями группы «Бумбокс» на разных музыкальных стримингах. А сам Хлывнюк пополняет успешно зарабатывает на этом.



