Варшавер впервые прокомментировал конфликт, спровоцированный вдовой Караченцова

Людмила Поргина рассказала о скандале в Ленкоме. Вдова Караченцова говорит, что после потасовки с Марком Варшавером ей было очень плохо, она вызывала «скорую помощь». Отойти от случившегося актриса якобы до сих пор не может.

Директор театра рассказал «МК» о ситуации, в которой оказался.

Она пришла в кабинет, секретарь доложил о ее приходе. Я с ней разговаривать не хотел, поэтому не принял. Но попросил заместителя узнать, что она хотела. Я пошел в обход по театру, но она подбежала ко мне со словами: «Вы в массовку меня поставили! Я ответил, что это не массовка, а работа в театре, и она обязана выполнять работу за зарплату, которую получает!». В ответ Поргина начала такое говорить, что я вам даже передать не могу. Она очень специфический человек. Не могу с ней пока расстаться, ведь она числится в штате,

- сказал Варшавер.

Она 30 лет не выходила на сцену, но называет себя народной и заслуженной артисткой. Жалуется на отсутствие денег. Я хотел помочь, дал 8 массовок в 8 спектаклях! Представляете, это же радость для человека выходить на сцену! Ей это не понравилось, нужны только главные роли, поскольку считает себя великой артисткой. Хотя 30 с лишним лет она не выходила на сцену,

- добавил Марк Борисович.