Актер Юрий Стоянов вспомнил, как оконфузился на концерте писателя Михалкова: «Страшный случай»

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Актер Юрий Стоянов вспомнил, как оконфузился на концерте писателя Михалкова: «Страшный случай»
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Фото из открытых источников

Юрий Стоянов является одним из самых востребованных артистов. Он завоевал зрительскую любовь и уважение коллег.

Сейчас он спокойно рассказывает о неудачах, которые имели место в его жизни. Однажды актер оконфузился во время выступления в честь Сергея Михалкова. Произошедшее он назвал «страшным случаем».

«Бывали у меня страшные случаи. Однажды облажался. Снялся в «12», мы с Никитой Михалковым общались, он попросил выступить на юбилее его отца. Я согласлся, но только предупредил, что детские стихи не буду читать,— рассказал Стоянов.

Юрий Николаевич подготовил стихотворение, подобрал музыку, которая легла на текст. Только не смог запомнить слова, и записал их на скотче, закрепив на изгибе гитары.

«Вышел я на сцену. В зале были все, кто только может быть. Говорю: «ребята, послушайте, написал классную песню». И вступление было у меня длинное, красивое. Когда нужно было петь первый куплет, опускаю глаза и понимаю, что я без очков, а у меня упало зрение. Видел только отдельные буквы. Я сыграл вступление повторно. Играл минуты три, затем сказал: «вот такую вот мелодию навеяли у меня стихи Сергея Михалкова», и ушел»,— вспоминает он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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