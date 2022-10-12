Актер Юрий Стоянов вспомнил, как оконфузился на концерте писателя Михалкова: «Страшный случай»

Юрий Стоянов является одним из самых востребованных артистов. Он завоевал зрительскую любовь и уважение коллег.

Сейчас он спокойно рассказывает о неудачах, которые имели место в его жизни. Однажды актер оконфузился во время выступления в честь Сергея Михалкова. Произошедшее он назвал «страшным случаем».

«Бывали у меня страшные случаи. Однажды облажался. Снялся в «12», мы с Никитой Михалковым общались, он попросил выступить на юбилее его отца. Я согласлся, но только предупредил, что детские стихи не буду читать,— рассказал Стоянов.

Юрий Николаевич подготовил стихотворение, подобрал музыку, которая легла на текст. Только не смог запомнить слова, и записал их на скотче, закрепив на изгибе гитары.