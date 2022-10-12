Актриса Кристина Асмус поделилась видео, которое шокировало и возмутило ее фанатов

Актриса Кристина Асмус в очередной раз поделилась новым видео, которое и удивило, и возмутило фанатов одновременно. На ролике актриса танцует в откровенном наряде и с нелепым макияжем.

Звезда «Интернов» известна публике своей любовью к ярким образам и эпатажному поведению. На этот раз артистка снова удивила подписчиков. Актриса шокировала интернет-пользователей «обезображенным» внешним видом.

Асмус появилась перед камерой в черной откровенной короткой сорочке, с ярким макияжем и растрепанными волосами. Кристина начала безобразно танцевать, затем подняла платье и показала кружевное белье, которое немного оттянула.

Фанаты были удивлены. Они по-разному отреагировали на столь странное видео. Многие поклонники раскритиковали артистку, а ее поведение назвали диким. Другие комментаторы оказались на стороне комика Гарика Харламова, «сбежавшего» от Асмус. Но есть и те, кто решил, что видеоролик попал в Сеть по ошибке.