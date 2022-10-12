Мария Машкова снимется в четвёртом сезоне сериала Apple TV+ «Ради всего человечества»

Российская актриса Мария Машкова появится четвёртом сезоне сериала на стриминговом сервисе Apple TV+ «Ради всего человечества».

Сюжет многосерийной картины рассказывает зрителю об альтернативной реальности, в которой человечество активно борется за то, кто первый сможет высадится в космос. В битве в конечном итоге побеждает СССР и покоряет Луну.

В продолжении герои американского сериала оказываются в 90-х годах, а борьба за космос еще активнее продолжается. Следующим становится Марс.

Отмечается, что Мария Машкова, известная по сериалам «Не родись красивой» и «ЮЗЗЗ», не появится в качестве камео. Актриса сыграет повторяющуюся роль второго пилота на борту космического корабля. В новых эпизодах сыграет также Димитр Маринов («Зеленая книга»). Кроме них них, в новом сезоне появятся Тоби Кеббел, Дэниел стерн, Тайнер Рашинг.

Напомним, у художественного руководителя театра Олега Табакова и его дочери очень напряженные отношения. Ранее Владимир Машков заявил, что не хочет и не будет комментировать оскорбления, прозвучавшие из уст Марии.